Украинская армия готовится к нападению из Беларуси через три области 3 13.10.2022, 14:58

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ВСУ принимают необходимые меры.

Украинские военные готовятся к возможному нападения российской армии с территории Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, которые не были атакованы на первом этапе полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью, которое транслировалось во время информационного телемарафона, рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Это одна из задач агрессора - прервать нам пути поставок западного оружия, которое мы получаем от наших партнеров. Такие вопросы отрабатывались еще в мирное время, до начала полномасштабной агрессии, соответственно, мы понимаем, как действовать, и принимаем те меры, которые необходимо принять», - сказал он.

Напомним, что недавно Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

12 октября стало известно, что Беларусь направила расконсервированную военную технику РФ для усиления оккупантов на востоке Украины.

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