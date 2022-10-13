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Украинская армия готовится к нападению из Беларуси через три области

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  • 13.10.2022, 14:58
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Украинская армия готовится к нападению из Беларуси через три области

ВСУ принимают необходимые меры.

Украинские военные готовятся к возможному нападения российской армии с территории Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, которые не были атакованы на первом этапе полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью, которое транслировалось во время информационного телемарафона, рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Это одна из задач агрессора - прервать нам пути поставок западного оружия, которое мы получаем от наших партнеров. Такие вопросы отрабатывались еще в мирное время, до начала полномасштабной агрессии, соответственно, мы понимаем, как действовать, и принимаем те меры, которые необходимо принять», - сказал он.

Напомним, что недавно Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

12 октября стало известно, что Беларусь направила расконсервированную военную технику РФ для усиления оккупантов на востоке Украины.

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