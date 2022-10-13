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Эрдоган жестко поставил на место Путина в Казахстане

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  • 13.10.2022, 15:00
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Эрдоган жестко поставил на место Путина в Казахстане
Реджеп Эрдоган

Президент Турции сделал заявление по войне в Украине на встрече с главой Кремля.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в присутствии Путина призвал «прекратить кровопролитие в Украине». Это произошло во время его встречи с российским диктатором на саммите в Казахстане, сообщает CNN.

Эрдоган отметил, что этот вопрос является приоритетным.

«Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития», — сказал Эрдоган.

Также известно, что Путин и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу.

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