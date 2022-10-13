Эрдоган жестко поставил на место Путина в Казахстане

Эрдоган жестко поставил на место Путина в Казахстане6
- 13.10.2022, 15:00
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Президент Турции сделал заявление по войне в Украине на встрече с главой Кремля.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в присутствии Путина призвал «прекратить кровопролитие в Украине». Это произошло во время его встречи с российским диктатором на саммите в Казахстане, сообщает CNN.
Эрдоган отметил, что этот вопрос является приоритетным.
«Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития», — сказал Эрдоган.
Также известно, что Путин и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу.