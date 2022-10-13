Посол Украины прокомментировал возможность отмены безвиза с Беларусью 6 13.10.2022, 15:03

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Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть такой вариант.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью Delfi прокомментировал сегодняшнюю новость о возможной отмене безвизового режима между Украиной и Беларусью. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть такой вариант, поскольку соответствующие петиция набрала необходимое количество голосов.

«Лично я не поддерживаю такую инициативу», — сказал посол Украины в Беларуси.

Кизим объясняет это тем, что введение виз со стороны Украины может вызвать соответствующие ответные меры со стороны Беларуси.

«Сейчас на территорию Беларуси много приезжает украинских граждан, бегущих из России, пытающихся уйти от войны, с оккупированных территорий, в том числе из Крыма. Для которых вернуться в Украину самый простой путь — это все-таки через Беларусь», — говорит он.

По словам посла, белорусы довольно лояльно относятся к украинским гражданам, которые прибывают на территорию Беларуси. Это позволяет решать вопросы с документами консульскими службами и возвращать людей в Украину либо переезжать в другие страны ЕС. Это главная причина, которую Кизим называет для несвоевременности такого шага.

Кроме того, введение визового режима увеличит нагрузку на дипломатические службы, это создаст много вопросов, в том числе и гуманитарных.

Кизим обращает внимание, что Беларусь свое представительство в Киеве закрыла, и не возвращает до сих пор, «непонятно почему». Это, по словам посла, создаст трудности в получении такой визы для тех граждан Украины, которые захотят проведать своих родственников в Беларуси.

«Я не хотел бы сейчас копировать здесь то, что мы имеем сейчас с Россией. Там был этот шаг вполне оправдан. Что касается Беларуси, я такой логики здесь не вижу», — говорит он.

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