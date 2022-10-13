В Грузии в музее нашли неизвестное фото, на котором есть Купала и Колас 13.10.2022, 15:23

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В белорусских архивах и музеях его не обнаружили.

В Грузии в литературном музее исследователь Евгений Бондарчик нашел неизвестное фото белорусских писателей. В белорусских архивах и музеях его не обнаружили. Предполагается, что в Беларуси оно не сохранилось, пишет «Куфар».

Предполагается, что фото белорусских и грузинских писателей в Минске было сделано около 1935 года. На нем можно увидеть Янку Купалу, Якуба Коласа, Кузьму Чорного, Петруся Бровку, Михася Зарецкого и других.

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