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В Грузии в музее нашли неизвестное фото, на котором есть Купала и Колас

  • 13.10.2022, 15:23
  • 1,038
В Грузии в музее нашли неизвестное фото, на котором есть Купала и Колас

В белорусских архивах и музеях его не обнаружили.

В Грузии в литературном музее исследователь Евгений Бондарчик нашел неизвестное фото белорусских писателей. В белорусских архивах и музеях его не обнаружили. Предполагается, что в Беларуси оно не сохранилось, пишет «Куфар».

Предполагается, что фото белорусских и грузинских писателей в Минске было сделано около 1935 года. На нем можно увидеть Янку Купалу, Якуба Коласа, Кузьму Чорного, Петруся Бровку, Михася Зарецкого и других.

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