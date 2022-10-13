Под Херсоном российские мобилизованные обсуждают сдачу в плен целыми подразделениями 1 13.10.2022, 15:26

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Военные РФ в открытую проводят специальные «совещания».

Российские оккупанты на юге Украины рассматривают возможность своей сдачи в плен ВСУ целыми подразделениями.

Об этом начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

«У нас есть такая информация, что в их подразделениях проходят небольшие совещания, чтобы обсудить возможности и перспективы перехода в обменный фонд целыми подразделениями, потому что свежемобилизованные, из которых компонуют эти подразделения, они морально и физически абсолютно не готовы к передовой. Они не имеют подготовки, даже не все имеют личное оружие, у них есть случаи, когда один автомат на двоих, и они находятся в таком состоянии на передовой и ищут способы перейти в обменный фонд», - сказала она.

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