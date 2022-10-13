Где в Беларуси можно купить дома за одну базовую 1 13.10.2022, 15:27

Один из них расположен в 110 километрах от Минска.

Найти новые руки для ветхих домов, десятилетиями простаивающих в деревне без присмотра, оказалось не такой уж и простой задачей. Покосившиеся избушки пересчитали, переписали и начали выставлять на продажу. Стартовали с рыночной цены, которая могла достигать и пяти тысяч рублей. Но довольно предсказуемо большинство лотов, не будучи востребованными, постепенно «попускалось» до 1 базовой величины. Сайт onliner.by знакомит с двумя новыми объектами, которые можно уже в этом месяце купить за 32 рубля.

По традиции расположены хаты в Вилейском районе (курортный сельсовет еще и самый расторопный в этом плане). Первый лот, который выставят на аукцион, находится в деревне Шляпы на улице Центральной, 18 (это Ижский сельисполком). Дом небольшой — 30 квадратных метров, с печным отоплением и шиферной крышей. Земельный участок, на котором стоит дом, не оформлен. Но, по сведениям сельсовета, заполучить можно хоть полгектара.

Этот дом, расположенный в 110 километрах от Минска, летом же пробовали продать. Причем тоже за одну базовую. Но, как видим, не получилось. Может, сейчас найдется хозяин.

Аукцион состоится 24 октября в 11:00 в Ижском сельисполкоме.

Еще один дом можно найти в деревне Спягло на улице Центральной, 4 (это также Ижский сельсовет). 26 «квадратов», бревенчатый одноэтажный дом, отсутствие водопровода, неоформленный участок — обычная для таких случаев история. Хотя на первый взгляд дом выглядит неплохо.

Заявления на участие в аукционе принимаются по 07.11.2022. «В случае поступления двух (или более) заявок от претендентов на покупку данного дома его продажа будет осуществляться по результатам аукциона», — предупреждают организаторы.

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