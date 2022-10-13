Россия свозит в Луганскую область мобилизованных

Россия свозит в Луганскую область мобилизованных1
- 13.10.2022, 15:44
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Преимущественно осужденных.
На территории временно оккупированной Луганской области начали свозить российских мобилизованных. Подавляющее большинство из них - отбывавшие наказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Украины Сергея Гайдая.
«Это те новые мобилизованные. Как гражданские люди, так и граждане РФ, отбывавшие наказание в местах ограничения свободы, то есть зэков свозили», - сказал чиновник.
Гайдай отметил, что прибывших «достаточно немало».
Он также подчеркнул, что россияне перестали выпускать гражданское население с оккупированных территорий.
Глава ОВА считает, что оккупанты планируют использовать украинских жителей как живой щит для своих солдат.