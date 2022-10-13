Ученые выяснили, как майя добывали соль 1 13.10.2022, 16:04

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В свое время это была валюта в империи майя.

Подводные раскопки недалеко от побережья Белиза показали, как цивилизация майя производила соль, столь необходимый товар, который поддерживал жизнь империи.

Новое исследование является напоминанием о том, что озера, реки и океаны Земли могут по-прежнему скрывать многие важные сведения о том, как когда-то жили люди.

Новое исследование было опубликовано в журнале Antiquity.

Открытие было сделано на месте археологических раскопок, известном как Тааб-Нук-На, которое было заселено примерно с 600 по 800 год нашей эры. В этом районе залива Пейнс-Крик в Белизе находится около 110 затопленных памятников майя, но Тааб-Нук-На является крупнейшим и, возможно, одним из самых интересных.

Два исследователя из Университета штата Луизиана и Техасского университета в Тайлере недавно провели исследование морского дна этого места. Хотя вода может разрушить деревянные постройки многовековой давности, этот участок залегает в анаэробном мангровом торфе, который содержит очень мало кислорода и препятствует размножению микроорганизмов, которые обычно разрушают конструкции.

Ученые изучили местности и обнаружили «кухни» для варки рассола. В общем, соленую морскую воду помещали в керамические сосуды и нагревали на огне. Вода испарится, останется только соль.

Важно отметить, что это новое исследование показало, что Тааб-Нук-На также был домом для жилых построек, в которых жили люди. Как и многие офисные работники в 21 веке, эти производители соли майя работали из дома. В других частях участка также, по-видимому, находились постройки, используемые для засолки рыбы для ее консервации или сушки.

Все это помогает ответить на большой вопрос, как цивилизация майя удовлетворила свой огромный аппетит к соли. Наряду с тем, что соль была бесценным инструментом для сохранения продуктов, она также использовалась в качестве валюты в экономике классических майя. Спрос на этот товар был высоким, особенно в классический период, когда использовался Тааб-Нук-На, но большая часть цивилизации жила внутри страны, где его было труднее развивать.

«Производство соли домохозяйством в Тааб-Нук-На хорошо вписывается в классическую экономику майя, когда домохозяйства производили излишки ресурсов или товаров для местного обмена, а также для торговли на региональных рынках. Оценки выхода соли, основанные на этнографической аналогии с историческим производством соли в Сакапуласе, подчеркивают большое количество соли, производимой такими домашними хозяйствами. Экстраполируя за пределы Тааб-Нук-На на большие соляные заводы Пейнс-Крик, можно сказать, что в 10 соляных кухнях производилось более чем достаточно соли для удовлетворения пищевых потребностей близлежащих внутренних общин в классический период», — пишут авторы исследования.

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