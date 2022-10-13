Кошмар Лаврова и Захаровой 4 Telegram-канал «СерпомПо»

13.10.2022, 16:10

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«Вменяемые» подставили подножку?

Изучая списки стран из вчерашнего разгромного для Путина, Лаврова и Небензи голосования Генассамблеи ООН по вопросу об осуждении аннексии украинских территорий, мы обнаружили, что «за» голосовал Афганистан.

Как же так, товарищ Лавров? Это что же – ваши «вменяемые» представители запрещенных в России талибов голосовали против вас? Или в ООН засели представители прежнего правительства Афганистана?

Надо бы как-то пояснить. Если это «вменяемые» отличились, то как быть с обменом, налаженным с Афганистаном? «Мы» туда нефть, а нам в ответ изюм и душистые травы, столь нужные по замещению в МИДе аргентинской посольской «муки». Очень глубоко проникли американцы – так ведь и до эмбарго веселящих продуктов из Афганистана могут дойти …

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