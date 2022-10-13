Белоруски стали еще позже рожать первого ребенка 13.10.2022, 16:18

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В 2010-ом впервые становились мамами белоруски в более молодом возрасте.

Средний возраст белорусок при рождении первого ребенка увеличился на два года, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете.

Так, по статистике, жительницы Беларуси решаются на первого ребенка в возрасте 26,9 года. В 2010-ом впервые становились мамами белоруски в более молодом возрасте - в 24,9 года.

В целом, в 2021-ом средний возраст женщин при рождении ребенка в Беларуси составил 29,9 года, в 2010-ом этот показатель был равен 27,3 года.

Вообще, в Белстате сообщили, что в стране проживает 4,9 миллиона женщин, то есть 53,8% от общей численности населения. В городах и поселках городского типа средний возраст женщин примерно 42,2 года, в сельской местности старше - 47,3 года.

У 58,5% работающих белорусок в возрасте от 20 до 49 лет есть несовершеннолетние дети. Около десятой части из них - 8,9% - мамы трех и более детей.

- Па данным переписи населения 2019-го, 56,7% матерей в Беларуси состояли в браке, 63% имели послевузовское, высшее или среднее образование и 76,3% матерей проживали в городе, - говорится в статобзоре.

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