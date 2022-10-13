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Тела двух мужчин обнаружили в лесу под Минском

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  • 13.10.2022, 16:37
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Тела двух мужчин обнаружили в лесу под Минском

На месте работает следственно-оперативная группа.

Тела двух мужчин со следами от инъекций обнаружили в лесу под Минском, вблизи деревни Королев Стан, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной информации, один из погибших — 42-летний минчанин, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, личность второго мужчины устанавливается.

На месте работает следственно-оперативная группа. Фиксируется следовая картина, изымаются предметы и объекты, в том числе шприцы, назначены экспертизы.

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