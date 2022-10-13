Украина освободила из плена оккупантов 20 защитников

Украина освободила из плена оккупантов 20 защитников2
- 13.10.2022, 16:43
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Некоторых россияне удерживали в печально известной Еленовке.
Украина в четверг, 13 октября, освободила из российского плена 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Ермак рассказал, что Украина и страна-террорист РФ провели очередной обмен пленными. Из плена вернулись 14 военнослужащих ВСУ, четыре бойца территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий ВМС.
По словам главы Офиса президента Украины, некоторых россияне удерживали в Еленовке Донецкой области, на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях.
«Парни сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», — написал Ермак.