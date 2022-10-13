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Украина освободила из плена оккупантов 20 защитников

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  • 13.10.2022, 16:43
  • 3,440
Украина освободила из плена оккупантов 20 защитников

Некоторых россияне удерживали в печально известной Еленовке.

Украина в четверг, 13 октября, освободила из российского плена 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Ермак рассказал, что Украина и страна-террорист РФ провели очередной обмен пленными. Из плена вернулись 14 военнослужащих ВСУ, четыре бойца территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий ВМС.

По словам главы Офиса президента Украины, некоторых россияне удерживали в Еленовке Донецкой области, на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях.

«Парни сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», — написал Ермак.

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