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Зеленский: Окружение Путина — щенки

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  • 13.10.2022, 17:00
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Зеленский: Окружение Путина — щенки

Европа со своей многовековой историей и весь мир не должны бояться одного человека.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал окружение диктатора Владимира Путина «щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием». Об этом он сообщил в интервью немецкому каналу ZDF.

По его словам, каждый из окружения Путина является «щенком».

«Каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит о том, что Россия применит ядерное оружие. Это что такое вообще?», — сказал Зеленский.

Он отметил, что если в Кремле увидят сильную позицию Запада, то не станут применять никакое оружие, так как Путин будет бояться потерять свою власть.

«Его сожрет население. Он должен бояться. Европа со своей многовековой историей и весь мир не должны бояться одного человека. Это всего лишь человек», — заявил президент.

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