Как чиновники бросились бороться с инфляцией 2 13.10.2022, 17:06

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Вплоть до арестов и уголовных дел.

Чиновники взяли под козырек наказ Александра Лукашенко бороться с ростом цен и, скорее всего, отложив в сторону свои прямые обязанности, рванули проверять, как магазины выполняют (или не выполняют) его поручение. Как власти беспрекословно (точнее, с редкими и скромными попытками критиковать решение политика) бросились реализовывать, казалось бы, невыполнимое требование и что это дает каждой из структур, пишет zerkalo.io.

Лукашенко придумал — чиновники бросились выполнять

Принять меры для выполнения поручения Лукашенко приказал руководителям органов, подчиненных правительству, областным и Минскому исполкому. Какие именно меры, политик не уточнил. В этой же директиве, запрещающей повышение цен, он возложил ответственность за ее выполнение на Комитет госконтроля.

Чиновники сразу же мобилизовались и бросили все усилия на то, чтобы показать, как стараются выполнить его поручение. В тот же день премьер-министр подписал постановление о запрете роста цен — и понеслась. Представители абсолютно разных структур пошли по магазинам с проверками. Причем не так, как это делали раньше профсоюзы, формально отчитываясь и публикуя фотографии в социальных сетях. За дело взялись серьезно. В магазине в Пружанах заметили даже местного прокурора Александра Вербицкого, который лично проверял, не переписали ли там ценники в большую сторону.

Примечательно, что одним из инициаторов введения полного запрета на повышение цен была руководитель структуры, которая, по идее, должна лишь фиксировать происходящее в стране, — глава Белстата Инна Медведева. Она вошла в специальную рабочую группу, которой поручили выработать меры по сдерживанию цен. Пока организация все больше обрезает белорусам доступ к статистической информации, ее руководитель рассказала на совещании у Лукашенко, как торговля обходит ограничения на повышение цен, и одобрила инициативу повсеместного административного сдерживания цен. В итоге Лукашенко потребовал наказать и тех, кто повышает цены, и тех, кто обходит ограничения, — «вплоть до уголовной ответственности». Чиновники вняли — и меньше чем за неделю было возбуждено больше десяти уголовных дел. Генпрокуратура же потребовала не просто заводить уголовные дела, а «задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу». О декриминализации экономических преступлений (видимо, в период «иногда не до законов» повышение цен — это такое же преступление, как и высказывание своего мнения, комментарии в соцсетях и надпись на стене, только в сфере экономики), которой хвастались высокопоставленные чиновники до 2020 года, можно окончательно забыть.

Кстати, глава Белстата обратила внимание не только на «расчлененную» курицу, но и на то, что в магазинах «булочка, которая была 100 граммов одна, но сегодня их две по 100 граммов, а они стоят на 10% дороже», и подчеркнула, что это «неправильный и неприемлемый подход». Если обратить внимание, как развивались события с разделанной курицей, за которую, скорее всего, арестовали руководителей птицефабрики «Дружба», то не исключено, что скоро можно ожидать уголовные дела и за булочки меньшего размера по более высокой цене.

Наиболее рьяно работает КГК. Сначала структура закрыла ряд «псевдомясокомбинатов», а точнее — посредников между мясокомбинатами и объектами торговли. Возмутило чиновников, что они «просто режут отечественное мясо на куски и перепродают с огромной наценкой». Следом по их инициативе завели «уголовку» уже и на руководителей одного из мясокомбината.

Не остались в стороне законодатели — теперь в Беларуси есть специальный документ, который запрещает магазинам разделывать сырую птицу для продажи ее по частям. Делать это могут только мясокомбинаты, но, судя по тому же уголовному делу по птицефабрике «Дружба», не все, а только избранные.

Включился в работу по контролю за ценами и МАРТ. Глава министерства Алексей Богданов анонсировал «жесткий мониторинг». Проверяют импортеров, производителей, поставщиков, посредников, торговлю, включая интернет-магазины. Отличие его работы в том, что это входит в его компетенции. Наказывать нарушителей собираются «вплоть до приостановки работы» компаний, хотя Лукашенко требовал не допускать «необоснованного» закрытия субъектов хозяйствования. Видимо, закрытие магазина за подорожавшее условно на 10 копеек молоко — обоснованное.

По данным Алексея Богданова, к проверке цен также подключилась также милиция.

Возвращаясь к Генпрокуратуре, можно сказать, что по рьяности работы она может конкурировать с КГК. На представителей торговли заводят уголовные дела даже за повышение цены на один товар. А «преступление» квалифицируют как «злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам». Простыми словами поднять цену на то же молоко, хлеб или сметану на несколько копеек, чтобы не работать в убыток и выплачивать сотрудникам магазина зарплату, — это и есть то самое злоупотребление служебными полномочиями.

Как чиновники и силовики будут квалифицировать необходимость сокращать штат магазинов или предприятий ради снижения затрат и сохранения замороженных цен, остается только догадываться.

Зачем чиновники всеми силами пытаются удержать цены и наказывают «виновных» в их росте

Если говорить о том, почему власти вообще решили заморозить цены и назначить виновными производителей и торговлю, то, скорее всего, от безысходности. Высокая инфляция — одна из самых частых причин недовольства населения. Заявления чиновников о том, что у нас все хорошо, когда жизнь среднего белоруса подорожала почти на 18%, скорее всего, у многих белорусов вызывают злость и усиливают недовольство властью. Но сдерживать инфляцию рыночными мерами в Минске либо не умеют, либо не хотят. Ведь от привычки решать все указами и постановлениями не так легко избавиться.

В то же время у каждой структуры и каждого чиновника, по всей видимости, есть свои цели. Например, Инна Медведева уверена, что волевое решение Лукашенко о запрете повышать цены «положительно скажется на потребительской корзине каждого гражданина». Иными словами, статистика по инфляции станет меньше раздражать как народ, так и власти. Значит, когда руководительница Белстата на очередном совещании предоставит новые данные, которые покажут (пусть и кратковременно) снижение темпов роста инфляции, то в ответ услышит одобрительные комментарии, а не недовольство.

Генпрокуратура, набившая руку заводить уголовные дела за что угодно, сможет отчитаться о количестве заведенных дел и задержанных владельцев или представителей компаний торговли (и не только) по новому поводу. Не то чтобы им не хватало уголовных дел. Но как же иначе показать Александру Лукашенко, что структура во главе с Андреем Шведом беспрекословно выполняет его требования и готова искать нарушителей любых новоиспеченных постановлений и законов. Даже если это будет закон о том, что «каждый должен платить за то, что ему светит солнце». Если политик сказал, что можно заводить уголовные дела — дела точно будут.

Скорее всего, мало что изменилось для МАРТ, потому что контроль за ценами — это постоянная монотонная работа его сотрудников. Вполне может быть, что в министерстве даже будут довольны тем, что к их работе подключились другие ведомства, потому что все принимаемые ранее инициативы не давали особенных результатов: цены все равно приходилось периодически отпускать, а инфляция, несмотря на все усилия, бьет десятилетние рекорды.

Как и для МАРТ, не сильно изменилась картина для КГК. В последние годы без этой структуры не обходится практически ни одна инициатива властей. Более того, еще в июле замглавы КГК Андрей Лобович возмущался, что нет эффективных инструментов воздействия на торговые сети, где с начала года активно растут цены.

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