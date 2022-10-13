Bloomberg: Ракетный террор Путина против Украины уже проваливается 2 13.10.2022, 17:42

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Российская война против Украины меняется быстро.

И терпя неудачи на суше, Владимир Путин ищет способ ответить асимметрично. Очевидно, он развернул то, что можно фактически назвать кампанией террора, бомбя мирных украинцев.

Так же, как и удары ракет V2 нацистской Германии по британским городам во Вторую мировую войну, эти российские обстрелы тактически ничего не достигнут. В то же время они лишь усилят и без того чрезвычайную злость и решительность украинцев, а также убедит США и Европу ускорить поставки оружия. Об этом в статье для Bloomberg пишет бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Перевод статьи приводит «Зеркало недели. Украина». Он допускает, что Киев может получить некоторые виды вооружения, которые раньше не передавали во избежание эскалации между Россией и альянсом.

«Я командовал главной воздушной кампанией в Ливии в 2011 году, операцией «Unified Protector». Миссия, которую НАТО получил от Совбеза ООН, заключалась в создании закрытой для самолетов зоны, чтобы диктатор Муаммар Каддафи не использовал свои воздушные и сухопутные силы для убийства политических оппонентов. Мы выполнили более 25 тысяч вылетов, сбросили около 10 тысяч единиц высокоточных боеприпасов и закрыли небо над Ливией. Но, в конце концов, чтобы свергнуть режим Каддафи, повстанцам пришлось создать эффективные сухопутные силы, что они, в конце концов, и сделали», – пишет Ставридис.

Он признается, что в те времена осознал неспособность воздушных сил захватывать и удерживать территорию, даже при наличии значительного преимущества. Путину предстоит совершить такое же открытие.

Российский автократ уволил очередного командира армии (этот продержался в должности семь недель) и назначил нового руководителя его «спецоперации» в Украине. Генерал Сергей Суровикин – старший командир российских ВВС. Его обвиняют в военных преступлениях из-за жестоких бомбардировок в Сирии и Чечне. Назначение Суровикина на высшую роль в войне против Украины свидетельствует, что бомбардировки продолжатся. Но вряд ли они сильно изменят факты на местах и исчерпают артиллерийские запасы Кремля, особенно так называемых «умных» боеприпасов, которые можно было бы использовать против украинской логистической сети. Россия так и не смогла ее уничтожить до сих пор.

Ставридис призывает Запад вложить в руки Украины больше возможностей. В частности, он советует подумать над передачей советских МиГ-29, которые все еще есть в арсенале Польши. Украинские пилоты смогут начать использовать эти самолеты сразу. Польша могла бы получить от США F-16. Также Вашингтон мог бы начать подготовку украинских пилотов, чтобы они могли летать на F-16. Ранние модели истребителей Fighting Falcon достаточно просты в управлении. Авиабаза «Рамштайн» в Германии для этого отлично подошла бы. Также Ставридис рекомендует обеспечить украинскую армию ракетными системами Patriot, которыми тоже не очень сложно научиться управлять. Однако эти системы могут защитить достаточно большую территорию. А разработанные совместно с Израилем системы ПВО «Железный купол» могли бы защитить крупные города и критическую инфраструктуру. Кроме того, Украине понадобились бы более мощные системы электронной блокировки и расширенные наступательные возможности в киберпространстве, чтобы бороться с российской разведкой.

Что же будет, если российские бомбардировки окажутся неэффективными? У Путина есть и другие асимметричные карты, которыми он может сыграть, включая кибератаки против целей на Западе. Сайты нескольких ключевых аэропортов в США были сломаны на этой неделе. Хотя пострадала клиентская часть, а не та, которая связана с радарами или системами контроля и управления. Российские хакеры уже взяли на себя ответственность. Вопрос лишь в том, был ли это «предупредительный выстрел» или это все, на что россияне способны.

Ставридис предполагает, что Путин, скорее всего, направит кибератаки против легких целей, таких как гражданские цепи поставок. Что-то подобное уже происходило в прошлом году, когда хакеры остановили топливный трубопровод. Серьезные цели в США, такие как военные штабы, финансовые системы, критическая инфраструктура, защищены гораздо лучше. Атака против критических систем неизбежно спровоцирует серьезный контрудар со стороны кибернетического командования США. И Кремль этого не хотел бы.

Худший сценарий – Путин может применить тактическое ядерное оружие для того, чтобы либо шокировать украинцев и заставить их сдаться, либо просто уничтожить еще большее количество целей. По мнению Ставридиса, вероятность того, что Москва применит тактическое ядерное оружие, не превышает 10-15%. Такой отчаянный поступок мгновенно настроит весь мир против России. А Китай и Индия окажутся под давлением требований отказаться от своей нейтральности.

Поэтому, скорее всего, Путин будет и дальше массово обстреливать украинские города на протяжении всей зимы, даже если его запасы оружия окончательно иссякнут. Его самая большая ставка на то, что европейцы сдадутся из-за высоких цен на энергоносители и холода у них дома. Москва также надеется, что деморализованные украинцы согласятся на мир, а США будут слишком заняты внутренней политикой. Но не стоит на это рассчитывать. Ставка Путина на воздушные силы, как и многие другие аспекты его стратегического анализа, неудачна. Ракеты и самолеты редко побеждают решительного врага на земле. Кремль скоро это поймет.

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