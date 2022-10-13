Госсекретарь Совбеза Вольфович начал ездить по предприятиям Беларуси 29 13.10.2022, 18:13

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Александр Вольфович

Он пересказывал работникам «Беларуськалия» российскую пропаганду о «коварных планах» Запада.

«Пропагандистские бригады» белорусских силовиков продолжают свое турне по трудовым коллективам крупных белорусских предприятий с докладами на тему «складывающейся военно-политической обстановке в стране и за рубежом». 13 октября государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович объяснял рабочим «Беларуськалия» чем коллективному Западу помешала Беларусь.

Лейтмотивом выступления Вольфовича стал тезис о том, что «Запад столкнул лбами славянские народы и пытается втянуть Беларусь».

— Не всем нравится, что в центре Европы существует такой уголок безопасности, мира, созидания, как Республика Беларусь, — отметил в начале встречи госсекретарь Совбеза (цитата по газете «Мінская праўда»). — Беларусь никому не предъявляла никаких претензий, не заявляет о каких-то территориальных претензиях. Но, к сожалению, наши соседи, которых не выбирают, — и поляки, и литовцы, и украинцы — в последнее время все больше и больше с недоброжелательными намерениями относятся к тому, что происходит на территории нашей республики.

Вольфович подчеркнул, что «политический прессинг продолжается уже давно, экономические санкции тоже, военное присутствие, демонстрация военной решимости возле наших границ также идет не первый год».

— К сожалению, Запад столкнул славянские народы лбами, и теперь пытаются втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор, — подчеркнул Вольфович (цитата по газете «Мінская праўда»).

«Турне» силовиков по предприятиям

До приезда на «Беларуськалий» госсекретарь Совбеза Беларуси, министр обороны, председатель КГБ, глава Госпогранкомитета и примкнувший к ним министр экономики посетили Белорусский автомобильный завод (БелАЗ).

11 октября силовики (без министра экономики) выступили перед рабочими МЗКТ. Это поручил сделать Александр Лукашенко — он потребовал «проинформировать население, военных, журналистов, госслужащих о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси». Председатель КГБ Иван Тертель ответственно подошел к задаче — он не только проинформировал об ситуации вокруг Беларуси, но и рассказал о коварных планах стран Запада, которые якобы рассматривают вариант применения ядерного оружия против Беларуси.

Ранее «пропагандистские бригады» уже встречались с работниками Мозырского нефтеперерабатывающего завода и сотрудниками госСМИ.

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