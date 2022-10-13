Как белорусский урожай выглядит на фоне соседей 3 13.10.2022, 18:43

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Чиновники часто хвастаются успехами в сельском хозяйстве, но не все так радужно.

Каждый год в Беларуси объявляют битву за урожай. Александр Лукашенко лично следит за уборочной кампанией, наведывается в колхозы и проверяет, как сельское хозяйство готовится обеспечить продовольственную безопасность страны. В этом году политик требовал «умереть», но не допустить снижения урожая. «Зеркало» посмотрело, как мы выглядим по успехам в сельском хозяйстве на фоне соседей.

В этом году Лукашенко в очередной раз была объявлена война за урожай. Не раз за этот сезон политик требовал от чиновников «умереть», но собрать запланированный урожай. Он грозил, что «не только хлеба не будет в мире», а также предупреждал, что «потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия, по большей — как преступление».

Видимо, в этом году как минимум часть сельского хозяйства порадовала бывшего руководителя совхоза. «Наши крестьяне вчера собрали 8 миллионов 50 тысяч хлебов (очевидно, имеется в виду „тонн“. — Прим. ред.) зерновых колосовых. Есть возможность собрать 11 миллионов тонн зерна», — заявил он во время открытого урока 1 сентября. А позже призвал «мобилизовать» всех, даже школьников, чтобы «качественно и в срок» закончить уборочную.

В этом году власти часто говорили о целях поставить рекорд по сбору зерновых в 11 млн тонн, правда, это с учетом кукурузы. Столько усилий, которые демонстрируют белорусские власти, и личный контроль Лукашенко, казалось бы, должны выливаться в успехи не только на уровне страны, но и региона. Но по факту, оказывается, мы порой заметно отстаем в успехах по урожайности в сравнении с некоторыми соседями.

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) за 2020 год (последние имеющиеся там данные). Пожалуй, самым больным для белорусов будет узнать, что мы, вопреки стереотипам, не выращиваем больше всего картофеля с одного гектара земли. Лидирует в этом соседняя Польша, а мы — только на третьем месте.

По урожайности пшеницы мы отстаем от всех западных соседей. Но если по отношению к Польше можно сказать, что там урожаю помогает климат, то с Литвой и Латвией такое оправдание вряд ли сработает. В Литве, например, площади, с которых в 2020 году собрали пшеницу, на 23% больше, чем в нашей стране, а собранного урожая было больше на 69%.

Другая картина с рожью — здесь уже среди наших соседей лидирует Латвия, где президенты и министры вряд ли лично ездят к фермерам и руководят посевной и уборочной. По этой культуре мы в тот год обошли только Россию.

Еще печальней картина по кукурузе. Если смотреть формально, то хуже всего дела у Латвии — там эту культуру в тот год не выращивали вообще. Но если исключить эту страну из уравнения, то Беларусь, увы, будет последней.

Обошли нас некоторые соседи и по урожайности сахарной свеклы. Опять же кроме Латвии, где ее вообще не выращивали.

А что в этом году?

В этом году в Литве в этом году урожайность кукурузы сократилась с 7 до 6 тонн с гектара, а картофеля, наоборот, выросла. В Латвии в этом году урожайность ржи составила 33 центнера (или 3,3 тонны) с гектара, 22,7 тонны картофеля (в Беларуси — 32).

По данным статистики Польши, урожайность картофеля оценивается примерно в 6,1 млн тонн или 30,8 тонны с гектара. Это примерно на 15% меньше урожая, полученного в прошлом году. А вот свеклы собрали заметно больше — 61,5 тонны с гектара.

Как видно из графика, в этом году мы вышли в лидеры по урожайности картофеля по сравнению с западными соседями, а вот по урожайности пшеницы и ржи картина не такая благоприятная.

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