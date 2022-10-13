В Украине разбит именной российский батальон «Байкал» 13 13.10.2022, 19:00

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Официальные власти Бурятии об этом молчат.

До объявления «частичной мобилизации» в разных регионах страны, особенно в национальных республиках, власти создавали именные батальоны, куда вербовали «добровольцев», обещая им большие выплаты. Одним из таких формирований стал батальон «Байкал», который по плану должен был состоять из жителей Бурятии. Правда, по словам источников «Новой газеты. Европа», набор провалился: по объявлениям, которые распространялись во всех местных прокремлевских СМИ и пабликах, пришли лишь несколько десятков человек. Власти региона заявляют, что командный состав батальона полностью укомплектован, однако «потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается».

После отправки на линию фронта какие-либо официальные новости о состоянии батальона перестали публиковаться, о судьбе «добровольцев» их родственники узнают по обрывкам информации и слухам. С конца сентября некоторые семьи не могут выйти на связь со своими близкими из «Байкала», а власти региона продолжают молчать.

«Новая газета. Европа» выяснила, что большая часть бойцов батальона погибла 28 сентября во время боев за село Петропавловка в Харьковской области Украины, который, по заявлению президента страны Владимира Зеленского, освободили ВСУ. Мы поговорили с родственниками военных из «Байкала».

«За это можно умирать?»

Елена Б. с 26 сентября не может выйти на связь со своим мужем Кириллом [имя изменено по просьбе героини, — прим.]. Кириллу 45 лет, в мирной жизни он не был связан с силовыми структурами, служил в армии 23 года назад и с тех пор, по словам Елены, ни разу не держал в руках оружие, работал строителем.

«Этот год вообще выдался для нашей семьи тяжелым: трое детей, муж работу потерял. Нельзя сказать, что мы как-то особенно сильно интересовались политикой. Когда началась СВО, вообще не поняли, что это. Ну, да, где-то там нацисты, но нам-то что? До нас это вообще никак не доходило. Потом вот муж работу потерял, денег нет, я в декрете, за квартиру как-то платить надо. Муж в группе „Бурятия Онлайн“, кажется, нашел вот это объявление о наборе в батальон „Байкал“. Мы как-то долго это обсуждали: ну, там же выплаты большие, еще писали, что помогут детей устроить на учебу, а у нас старшая дочь скоро должна поступать, не факт же, что на бюджет пройдет, а тут такая помощь… Муж решил идти добровольцем», — вспоминает Елена.

По словам женщины, это было вынужденное решение, и «если бы не поджимало», Кирилл бы в Украину не поехал:

«Я ему говорю: «Раз уж так вышло, ты там постарайся просто в танке своем сидеть как-то, не убивай никого. Просто посиди, себя побереги, ты детям еще нужен».

С момента отправки на линию фронта, Кирилл старался регулярно отзваниваться жене, с собой у него был только кнопочный телефон.

«Он не рассказывал никаких подробностей: что они там, где они там. Просто говорил, что все в порядке, говорил, чтобы я не переживала. Иногда, правда, как это сказать правильно… Ну, сдавал, говорил, что страшно, что хочет вернуться», — рассказывает женщина.

В последний раз Кирилл ей позвонил утром 26 сентября, сказал, что возникли трудности, и он не знает, когда в следующий раз сможет выйти на связь. До Елены дошли слухи, которые сейчас разносятся по всей Бурятии, что батальон накрыли недалеко от Донецка, и почти все его члены погибли.

«Я это услышала от соседки. Она говорит: «Лен, слышала такое? Там же твой сейчас. Он в порядке?». А у меня в этот момент земля из-под ног. Звоню в нашу администрацию, они то перенаправляют в другие места, то говорят, что все в порядке, то говорят, что новостей нет никаких, и они ничего не знают. С одной стороны, знаете, хочется узнать, что с мужем, но с другой — страшно. Если похоронка не приходит, может, жив еще? Может, в плен попал или лежит где-то раненный? Я не хочу в 40 лет становиться вдовой и не хочу, чтобы мои дети были сиротами, я просто хочу вернуть мужа. Надежда же умирает последней».

39-летняя Ирина Звягинцева из Улан-Удэ 6-го октября опубликовала пост ВКонтакте о сборе денежных средств для батальона «Байкал»:

На сообщение корреспондентки «Новой. Европа» Ирина ответила, что у нее в батальоне служат родственники: «Муж сегодня [11 октября] выходил на связь, а племянник погиб. Это 2 и 3 рота».

Первое, что говорит Ирина во время интервью, — это то, что после публикации поста глава республики Бурятия Алексей Цыденов дал указание полностью одеть батальон, выделил технику, и «все более-менее сдвинулось с места».

Мужем Ирина называет своего бывшего супруга, 40-летнего Тимофея (фамилия не указана по просьбе героини, — Прим. ред.), с которым у нее общий ребенок — 19-летний сын. В браке Тимофей и Ирина прожили 16 лет. По словам женщины, у них «очень хорошие и теплые отношения, это часть жизни, которую не сотрешь и не выбросишь», поэтому женщина его ждет, а сам Тимофей помогает Елене и ее маме. До войны Тимофей работал в полиции, проходил службу по контракту на станции «Дивизионная» Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали, а после того, как контракт закончился, «пошел на гражданку».

Тимофей, как и племянник Ирины 31-летний Виктор Викторов, вступил в батальон «Байкал» скрытно, не обсудив это с близкими и родственниками, оба стали добровольцами еще летом, семьи об этом узнали лишь тогда, когда их уже направили на военную подготовку.

«Все хорошо у них, муж мне звонит периодически, нормально все». Так во время интервью по телефону начинает свой рассказ Ирина, но после небольшой паузы добавляет:

«Их разбили в Петропавловке, племянник погиб, в танке сгорел там, с дрона мина упала 28 сентября. Наши ребята, которые там были 28-го числа, я не знаю, сколько заходило их, но вышло их очень мало, сильно разбили их. Ребята ехали на двух машинах БМП, они приняли весь удар на себя [рассказывая об этом, Ирина начинает плакать, — прим.], они спасли 39 человек.

Дело в том, что техника находится на территории ВСУ, они не могут ее выдернуть, забрать хотя бы, чтобы похоронить то, что там от них осталось. Нам нужно, чтобы их представили к государственной награде посмертно.

Они приняли огонь на себя, отвлекая, чтобы наши, кто остался, смогли раненых забрать с поля боя. Конечно, им пришлось отступать, потому что силы были неравные, та сторона, превосходила по силам. Это все бурятский батальон «Байкал» и погибшие, в основном, это ребята из Бурятии. Там был именно батальон «Байкал». Муж сказал, что это была просто мясорубка, как будто дьявол спустился с небес. Я, говорит муж, в первый раз научился молиться. Он же у меня неверующий был, говорит, я попрощался уже со всеми. Раненных много было, говорит, пожалел, что жгутов было мало. Говорит, там парню обе ноги оторвало, говорит, я когда жгуты накладывал одному, с дрона опять скинули мину бесшумную, все трехсотые стали двухсотыми, которые рядом с ним были. Его волной откинуло. Говорит, я там, наверное, поседел, у меня зеркала нету посмотреть, меня, говорит, меня просто выносили, потому что ноги не шли, ватные были, что я здесь увидел, никому никогда не пожелаю».

По словам Ирины, Тимофей не ранен, где они сейчас, сколько их осталось, он ей не говорит, потому что запрещают. На вопрос о том, не планирует ли мужчина вернуться после такого, Ирина отвечает, что она не знает: «Но он сказал: Я ребят своих не брошу, я буду здесь до конца». Еще он сказал дословно: «Я, когда приеду, ***** этот телевизор выброшу». Он сказал, что 10% там только правда. Он пошел туда со словами: «Я патриот своей страны, я должен вас защитить».

У племянника Ирины Виктора Викторова, который погиб в танке во время боев в селе Петропавловка, своей семьи не было, у него остались пожилые родители.

«У Виктора ни жены, ни ребенка, не успел он ничего. Родители еще не знают, [что он погиб], мы им не сказали, боимся, будем ждать официальную бумагу, если она будет. Но оповещение им пока и не придет, потому что [разбитая техника] находится на подконтрольной ВСУ территории, если технику заберут, надо будет проводить ДНК, если что-то там от них осталось, и только потом нам дадут свидетельство о смерти. У нас же как: нет тела — нет дела. Вчера, когда муж звонил, он мне еще видео скинул, где видно, как их разбивают. Он сказал, там даже номер машины видно, в которой был Виктор. Я, видно, с заплаканными глазами смотрела, ничего там не разглядела. Я отправила запрос Цыденову, чтобы помогли, посодействовали в присвоении звания», — рассказывает Ирина.

Женщина скинула «Новой газете. Европа» в WhatsApp-е видеоролик с замазанными эмблемами украинского подразделения «Бешкетники Сірка», на котором видно, как разбивают российскую технику. «Новая. Европа» нашла это же видео на канале «Ukrainian Military YouTube» с заголовком «Уничтожение российской БМП-2М в селе Петропавловка», его опубликовали 10 октября.

«В ходе контрнаступательных действий в Харьковской области украинские военные уничтожают бронетехнику российских военных. Свою работу продемонстрировали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. В районе населенного пункта Петропавловка, недалеко от Купянска, разведподразделение 92-й бригады заманило российскую БМП-2М в ловушку. На перекрестке улиц бронемашину 3-го армейского корпуса РФ остановили и начали обстреливать и сбрасывать взрывчатку с беспилотников», — говорится также в описании видео.

«Ничего государство не дает. Там до смешного доходит: я сегодня ходила снимать зарплату Виктора, там 37 тысяч 200 рублей я сняла. За это можно умирать?» — такими словами Ирина заканчивает разговор.

«Новая. Европа» нашла аккаунт в соцсетях Виктора Викторова, в последний раз он был в сети 24 сентября.

Что такое батальон «Байкал»

27 июля региональное бурятское издание «Газета номер один» заявило о том, что в республике формируется батальон «Байкал» для отправки в Украину. «Вступившим в него обещают всевозможные бонусы», — говорится в подзаголовке статьи. Автор материала Константин Воронов пишет, что профессиональный командный состав уже сформирован, сформирована и основная часть подразделения.

«Военная служба по контракту — это достойный выбор настоящего мужчины-защитника. Хочу отметить, что все военнослужащие, поступающие на военную службу, будут обеспечиваться не только установленными действующим законодательством социальными льготами и гарантиями, но и дополнительными гарантиями по решению правительства Республики Бурятия. Так, в соответствии с постановлением правительства РБ от 13 июля 2022 года, уже производится единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 100 тысяч рублей. В первую очередь данной выплатой обеспечиваются военнослужащие по контракту именного подразделения «Байкал», — приводило издание слова зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, который курирует вопросы, связанные с батальоном.

В статье отмечалось, что желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. В списке предъявляемых требований хорошее состояние здоровья, образование не ниже среднего и отсутствие судимости. Там же указаны и «льготы», которые получат выжившие добровольцы: единовременная выплата в размере 100 000 рублей, бесплатный проезд к месту проведения отпуска, бесплатное санитарно-курортное лечение, бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны, а семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в вузы Бурятии.

С июля объявления о наборе в батальон публикуются в провластных региональных СМИ раз в неделю. Со временем набор добровольцев «усовершенствовали»: теперь в него можно записаться в МФЦ, в военкомате или у главы сельского поселения.

«Батальон «Байкал» — это мотострелковое подразделение резерва. Он необходим и спланирован для того, чтобы дать возможность отдохнуть тем людям, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции в составе Вооруженных сил. Укомплектовывается состав в современной технике по полному штату, и уже почти собран», — говорил начальник отдела военного комиссариата Бурятии по Октябрьскому району Николай Капинос.

Военную подготовку батальон проходил в поселке Мулино Нижегородской области, где был сформирован третий армейский корпус — оперативно-тактическое объединение сухопутных войск Российской Федерации, личный состав которого формировался из региональных добровольческих батальонов.

На фотографиях батальона «Байкал», которые были сделаны в Мулино, можно заметить лишь около 20 человек, этнические буряты на них — меньшинство. В материале от 5-го сентября издание «Байкал Daily» приводило слова все того же Николая Капиноса о том, что батальону необходимо набрать еще 200 человек, что, якобы, составляет 30% от всего командного состава «Байкала». По словам источника «Новой. Европа», есть вероятность, что из-за небольшого количества добровольцев из самой Бурятии, в батальон могли набрать других добровольцев из третьего армейского корпуса уже в самом поселке Мулино. Так, например, было с чеченским батальоном «Ахмат», куда «додобирали» людей из всей страны.

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