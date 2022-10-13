КГК возбудил дела против руководства двух сетевых магазинов в Гродно и Волковыске 13.10.2022, 19:23

Повысили цены на 1,7 рубля.

Комитет госконтроля продолжает охоту на торговцев, которые осмелились повысить цены после запрета 6 октября. В этот раз «пресечена противоправная деятельность должностных лиц торговых объектов по необоснованному повышению цен» в двух магазинах Гродненской области. В их отношении возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба КГК.

Речь идет о двух сетевых магазинах в Гродно и Волковыске. Как утверждает ведомство, фигуранты «дали незаконное указание» повысить цены на не менее чем 30 товарных позиций, в том числе колбасу, мясные консервы, мороженое. Увеличение цен по некоторым товарам доходило до 1,7 рубля. Это происходило 6−8 октября, то есть уже после директивы Лукашенко о недопустимости роста цен.

«Их действия повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также правам и законным интересам граждан, которые приобрели данные товары по завышенной цене», — заявляет Комитет госконтроля.

Уголовные дела были возбуждены в ДФР КГК по ч. 1 ст. 426 УК о превышении власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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