Завтра в Беларуси ожидается до +16 градусов 13.10.2022, 19:42

1,022

Ночью во многих районах ожидаются заморозки.

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 14 октября.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории Беларуси сгустится туман, в связи с чем в Белгидромете объявили оранжевый уровень опасности.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 2-7 м/с. Ночью во многих районах ожидаются заморозки от 0 до минус 4 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1-5 градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов, а по западу — до 16 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».