закрыть
13 октября 2022, четверг, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Завтра в Беларуси ожидается до +16 градусов

  • 13.10.2022, 19:42
  • 1,022
Завтра в Беларуси ожидается до +16 градусов

Ночью во многих районах ожидаются заморозки.

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 14 октября.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории Беларуси сгустится туман, в связи с чем в Белгидромете объявили оранжевый уровень опасности.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 2-7 м/с. Ночью во многих районах ожидаются заморозки от 0 до минус 4 градусов, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1-5 градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов, а по западу — до 16 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин