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Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk

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  • 13.10.2022, 19:49
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Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk

MIM-23 Hawk – американский ЗРК средней дальности.

Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 13 октября по итогам встречи министров обороны стран Альянса, передает «Гордон».

«Приветствую сегодняшнее объявление Испании, что они передадут четыре установки Hawk для усиления воздушной обороны Украины в добавок к тому, о предоставлении чего союзники объявили в последние дни», – заявил он.

Столтенберг поблагодарил союзников за вклад в помощь Украине и призвал усиливать поддержку.

«Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду в рамках комплексного пакета помощи НАТО», – сказал генсек.

MIM-23 Hawk – американский ЗРК средней дальности.

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