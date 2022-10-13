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УЕФА определил лучший гол тура Лиги чемпионов

  • 13.10.2022, 20:05
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УЕФА определил лучший гол тура Лиги чемпионов
Сон Хын Мин

Видео.

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мина был признан автором лучшего гола в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Болельщики путем голосования назвали лучшим гол Сона в ворота немецкого «Айнтрахта», когда он на 36-й минуте ударом в одно касание вогнал мяч под перекладину.

В матче против «Айнтрахта» кореец отметился дублем и помог своей команде победить 3:2.

Сон также был признан лучшим игроком тура.

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