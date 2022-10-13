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В фильме «Киевлянка» 1958 года нашли пророчество для России

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  • 13.10.2022, 20:13
  • 11,644
В фильме «Киевлянка» 1958 года нашли пророчество для России

Видео.

В 1958 году режиссер Тимофей Левчук снял фильм «Киевлянка», в котором пользователи сети нашли пророчество. В ленте есть фрагмент, где один герой говорит другому о распаде Российской империи.

«Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старый жупан. России конец! Дай Бог, если останется хоть Московское княжество. А наша вільна Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра, от Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в нашу державу!» - говорит один из героев.

Видео сразу же разлетелось по социальной сети TikTok. Юзеры активно его комментируют.

Фильм «Киевлянка» - это масштабная драматическая история семьи киевлян на фоне бурных исторических событий 1917 года до 7 ноября 1957 года. Что бы ни случилось на жизненном пути главной героини, в душе своей Галя (Нина Иванова) навсегда останется простой советской девушкой, мечтающей о счастье, за которое надо бороться.

Известно, что премьера первой серии состоялась 3 ноября 1958 года, второй -19 января 1959 года.

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