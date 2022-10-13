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НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с дронами

  • 13.10.2022, 20:38
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НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с дронами

Также Альянс предоставляет Киеву топливо и зимнюю одежду для военных.

НАТО предоставит Украине устройства для борьбы с дронами. Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 13 октября по итогам министерской встречи стран Альянса, передает «Гордон».

«В рамках комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру», – сказал он.

Столтенберг также отметил, что НАТО предоставляет Украине топливо и зимнюю одежду для военных.

«В долгосрочной перспективе мы также поможем Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО», - сказал Генсек.

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