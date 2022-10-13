Видеофакт: Священник РПЦ на передовой в рясе стреляет из гранатомета

Видеофакт: Священник РПЦ на передовой в рясе стреляет из гранатомета13
- 13.10.2022, 20:46
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Священник-оккупант говорит, что «стреляет по НАТО».
В сети опубликовано видео, на котором снят священник РПЦ, стреляющий из гранатомета.
Священник в рясе производит выстрел и говорит, что он стреляет по НАТО. Судя по его словам, он имеет отношение к Московской духовной академии.
«Все, батюшка, валим», - говорит священнику мужчина за кадром.
Кроме священника, еще выстрел из гранатомета производит и российский оккупант.