Видеофакт: Священник РПЦ на передовой в рясе стреляет из гранатомета 13 13.10.2022, 20:46

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Священник-оккупант говорит, что «стреляет по НАТО».

В сети опубликовано видео, на котором снят священник РПЦ, стреляющий из гранатомета.

Священник в рясе производит выстрел и говорит, что он стреляет по НАТО. Судя по его словам, он имеет отношение к Московской духовной академии.

«Все, батюшка, валим», - говорит священнику мужчина за кадром.

Кроме священника, еще выстрел из гранатомета производит и российский оккупант.

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