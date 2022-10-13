Bloomberg: Доход РФ от экспорта нефти сократился до самого низкого показателя за год 13.10.2022, 20:54

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В общей сложности они сократились до 15,3 миллиарда долларов в месяц.

Доходы России от продажи нефти в сентябре упали до самого низкого показателя за год. В общей сложности они сократились до 15,3 миллиарда долларов в месяц.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, сумма на 17,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Агентство оценило, что падение экспорта сырой нефти на 260 тысяч баррелей в день способствовало резкому падению доходов РФ в этом году.

Однако доходы до сих пор были выше, чем среднемесячный доход в 2021 году. В сентябре ежедневные потоки сырой нефти и продуктов из РФ в Европейский союз сократились на 390 тыс. баррелей.

Еще одним ударом по доходам России стало понижение цен на нефть. По данным Минфина РФ, в сентябре средняя цена на эталонную нефть марки Urals упала на 8,7% по сравнению с месяцем ранее.

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