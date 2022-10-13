Великобритания предоставит Украине ракеты для систем ПВО NASAMS
- 13.10.2022, 21:08
Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM.
Великобритания предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 13 октября, пишет пресс-служба британского оборонного ведомства.
Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM.
«Ракеты AMRAAM, которые будут предоставлены в ближайшие недели для использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными США, являются первыми предоставленными Великобританией ракетами, способными сбивать крылатые ракеты. Они помогут защитить критически важную национальную инфраструктуру Украины», – сообщили в министерстве.
Также в пакет помощи войдут сотни ракеты к ранее предоставленным Великобританией системам, сотни дополнительных беспилотников и 18 артиллерийских орудий.
«Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и усилит общую противоракетную оборону вместе с американскими NASAMS», – заявил Уоллес.
Великобритания также выделит £10 млн на комплексный пакет помощи НАТО для Украины. Финансирование поможет оказать Украине срочную нелетальную помощь, такую как зимняя одежда, генераторы, бензовозы и машины скорой помощи для украинской армии в преддверии зимы.