Великобритания предоставит Украине ракеты для систем ПВО NASAMS 13.10.2022, 21:08

Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM.

Великобритания предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 13 октября, пишет пресс-служба британского оборонного ведомства.

Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM.

«Ракеты AMRAAM, которые будут предоставлены в ближайшие недели для использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными США, являются первыми предоставленными Великобританией ракетами, способными сбивать крылатые ракеты. Они помогут защитить критически важную национальную инфраструктуру Украины», – сообщили в министерстве.

Также в пакет помощи войдут сотни ракеты к ранее предоставленным Великобританией системам, сотни дополнительных беспилотников и 18 артиллерийских орудий.

«Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и усилит общую противоракетную оборону вместе с американскими NASAMS», – заявил Уоллес.

Великобритания также выделит £10 млн на комплексный пакет помощи НАТО для Украины. Финансирование поможет оказать Украине срочную нелетальную помощь, такую как зимняя одежда, генераторы, бензовозы и машины скорой помощи для украинской армии в преддверии зимы.

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