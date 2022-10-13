Белорусский психолог сказал, до какого возраста нормально жить с родителями 13.10.2022, 21:16

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Норму определяют по тому, как живет большинство.

Стало известно, до какого возраста с точки зрения психологии считается возможным жить с родителями. Об этом белорусский психолог Павел Зыгматович рассказал в эфире ОНТ.

Прежде всего, специалист указал на то, что понятие нормальности напрямую связывают с нормой. А норму определяют по тому, как живет большинство.

Например, дольше всего дети остаются жить с родителями в Португалии - в среднем до 34 лет. А вот в Швеции съезжают от родителей в 19 лет, начиная самостоятельную жизнь. Также и разные люди по-разному оценивают проживание с родителями. Для одних это норма — для других несамостоятельность.

— Например, сейчас в США началось повальное возвращение взрослых детей в отчий дом, потому что слишком дорого снимать квартиру, - указал психолог.

А до какого возраста в Беларуси нормально жить с родителями?

Долгое время на территории Беларуси было нормой, когда четыре поколения семьи проживали десятилетиями в одной хрущевке. Сейчас белорусы сами вправе решать, что норма, а что нет для их семьи.

- Если родителям самим комфортно, что их 30-летний сын живет с ними, то это их дело. Личные предпочтения других в этой ситуации роли не играют, - подчеркнул белорусский психолог.

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