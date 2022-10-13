ВСУ сбивают 85–90% дронов-камикадзе иранского производства, запущенных РФ 2 13.10.2022, 21:28

2,642

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины.

Украинские военнослужащие сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью «Радио НВ» 13 октября.

«Относительно «Шахидов». Да, иногда они прорываются, но количество «Шахидов», которые сбивают наши военные, противовоздушные силы, другие подразделения, задействованные в этом процессе, уже достигает процентов 85–90, в зависимости от дня. Они запускают их много. Это иранские так называемые беспилотные летательные аппараты под названием «камикадзе». Мы научимся бороться с этими вещами», – сказал он.

Данилов отметил, что такая результативность не означает, что украинцы не должны реагировать на сигналы воздушной тревоги.

«Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище; обязательно принимать те или иные решения о передвижении людей в места, где есть абсолютно безопасная для них ситуация», – подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».