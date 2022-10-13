Под российским Белгородом взорвался склад с боеприпасами

Под российским Белгородом взорвался склад с боеприпасами3
- 13.10.2022, 22:02
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Видеофакт.
В четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский (Белгородская область) произошли взрывы на складе с боеприпасами.
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В поселке Белгородского района в результате «обстрела ВСУ» взорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация», - заявил губернатор.
По его словам, жертв и пострадавших нет, а местных жителей вывозят на безопасное расстояние.
Поселок находится в 12 километрах от границы с Украиной.