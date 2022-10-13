Экс-глава пула Лукашенко не вышел на свободу после почти месяца на Окрестина 2 13.10.2022, 22:08

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Дмитрий Семченко

Дмитрия Семченко задержали 15 сентября.

В Минске задержали экс-главу президентского пула Дмитрия Семченко.13 октября у бывшего политического пропагандиста телеканала ОНТ, экс-главы лукашенковского пула заканчивался срок административных наказаний — сначала 15 суток якобы за «мелкое хулиганство», а затем еще 13 суток за «распространение экстремистских материалов». Однако дома его родные снова не дождались, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Пока судебного решения относительно дальнейшей судьбы журналиста нет. Как и предыдущий раз, сегодня сначала его доставили во Фрунзенское РУВД Минска, а после вернули обратно на Окрестина.

Изначально Дмитрия Семченко задержали 15 сентября якобы за «репосты из экстремистских телеграм-каналов». Поскольку семья воспитывает несовершеннолетнего сына, супруга обошлась штрафом в размере 960 рублей, а Дмитрия арестовали на 15 суток — правда, уже с новой формулировкой «за хулиганство». Такое решение 16 сентября приняла судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.

В установленный срок Дмитрия Семченко на свободу не выпустили — 30 сентября во Фрунзенском РУВД составили новый протокол. Очередной суд назначил наказание сроком 13 суток административного ареста — на этот раз за «распространение экстремистских материалов».

29 сентября в компанию «Белагро», где Дмитрий Семченко работал пресс-секретарем после ухода с государственной службы, пришли силовики, арестовали два десятка специалистов из числа руководства и сотрудников. А вскоре завели уголовные и административные дела за участие в акциях протеста 2020 года и подписки на «деструктивные» интернет-ресурсы.

Но с «Белагро» дело пресс-секретаря якобы не связано.

Как стало известно службе мониторинга БАЖ, Дмитрию Семченко инкриминировали сразу два отдельных «экстремистских» эпизода за постов в соцсетях. Таким образом, за один из них свои 13 суток он уже отсидел, соответственно, осталось дождаться, что будет за второй.

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