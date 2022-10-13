IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников 13.10.2022, 22:55

Всего на компанию работали 12 тысяч человек.

Шведский мебельный гигант IKEA объявил об увольнении около 10 тысяч оставшихся российских сотрудников. Всего на компанию работали 12 тысяч человек, сообщил президент и гендиректор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин, передает агентство AFP.

В завершившемся финансовом году продажи ИКЕА в мире выросли на 6,5% и составили 44,6 млрд евро ($43,4 млрд). Однако Бродин назвал год непростым из-за высокой инфляции, пандемии COVID-19 и сворачивания бизнеса в России. Без учета влияния валютных курсов, рост выручки понизился и составил 3,5%. При этом продажи выросли только в денежном, а не в физическом выражении.

После вторжения России в Украину IKEA закрыла 17 своих магазинов в стране и прекратила производство на местных заводах. В компании объяснили такое решение «серьезными сбоями в цепочках поставок». При этом руководство заверило, что сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплату.

В июне компания объявила о планах продать четыре российские фабрики и сократить персонал. Из-за невозможности открыть магазины IKEA решила устроить онлайн-распродажу в августе. Заказы выдавались в течение сентября. На сайте указано, что в сервис по вопросам возврата и гарантии покупатели могут обращаться до 21 октября.

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