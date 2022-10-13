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IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников

  • 13.10.2022, 22:55
IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников

Всего на компанию работали 12 тысяч человек.

Шведский мебельный гигант IKEA объявил об увольнении около 10 тысяч оставшихся российских сотрудников. Всего на компанию работали 12 тысяч человек, сообщил президент и гендиректор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин, передает агентство AFP.

В завершившемся финансовом году продажи ИКЕА в мире выросли на 6,5% и составили 44,6 млрд евро ($43,4 млрд). Однако Бродин назвал год непростым из-за высокой инфляции, пандемии COVID-19 и сворачивания бизнеса в России. Без учета влияния валютных курсов, рост выручки понизился и составил 3,5%. При этом продажи выросли только в денежном, а не в физическом выражении.

После вторжения России в Украину IKEA закрыла 17 своих магазинов в стране и прекратила производство на местных заводах. В компании объяснили такое решение «серьезными сбоями в цепочках поставок». При этом руководство заверило, что сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплату.

В июне компания объявила о планах продать четыре российские фабрики и сократить персонал. Из-за невозможности открыть магазины IKEA решила устроить онлайн-распродажу в августе. Заказы выдавались в течение сентября. На сайте указано, что в сервис по вопросам возврата и гарантии покупатели могут обращаться до 21 октября.

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