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В центре Минска пять многоквартирных домов остались без горячей воды и тепла

  • 13.10.2022, 23:04
  • 2,068
В центре Минска пять многоквартирных домов остались без горячей воды и тепла

Прорвало трубу.

В центре Минска сегодня произошла авария: прорвало трубу. Как сообщает «Минскэнерго», в 18:27 появилась информация, что на улице Короля возле дома 16 из-под земли бьет вода. Этот участок отключили от теплосети.

«Без горячего водоснабжения и отопления остались 5 жилых домов (по адресу: ул. Короля, 18, 20, ул. Романовская Слобода, 11, 13, ул. Сухая, 3) и два административных здания (по адресу ул. Короля, 16, 16а)», — говорят в «Минскэнерго».

Предполагается, что вода и тепло вернутся в эти дома завтра к 8:00.

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