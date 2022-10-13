В центре Минска пять многоквартирных домов остались без горячей воды и тепла 13.10.2022, 23:04

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Прорвало трубу.

В центре Минска сегодня произошла авария: прорвало трубу. Как сообщает «Минскэнерго», в 18:27 появилась информация, что на улице Короля возле дома 16 из-под земли бьет вода. Этот участок отключили от теплосети.

«Без горячего водоснабжения и отопления остались 5 жилых домов (по адресу: ул. Короля, 18, 20, ул. Романовская Слобода, 11, 13, ул. Сухая, 3) и два административных здания (по адресу ул. Короля, 16, 16а)», — говорят в «Минскэнерго».

Предполагается, что вода и тепло вернутся в эти дома завтра к 8:00.

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