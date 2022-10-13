Украина получит шесть советских вертолетов от Португалии

Лиссабон пытается доставить их как можно быстрее.

Португалия собирается передать Украине шесть своих вертолетов «Камов» советского производства, лишенные лицензии на эксплуатацию из-за введения санкций против РФ. Об этом сообщила министр обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам встречи министров обороны НАТО, пишет Observador.

Она объяснила, что ее страна отправит вертолеты в том состоянии, в котором они находятся сейчас. В частности, один из них потерял работоспособность из-за аварии, поэтому украинским специалистам нужно будет его отремонтировать. По словам министра, Киев согласился на это.

«По просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел мы предоставим Украине наш парк вертолетов «Камов», которые из-за нынешних санкций, наложенных на Россию, больше не можем эксплуатировать. Фактически они не имеют сертификатов летной годности, и мы даже не можем их отремонтировать», – объяснила Каррейрас.

По ее мнению, шесть выделенных вертолетов будут крайне полезны для ВСУ. Глава Минобороны Португалии отметила, что украинские партнеры были очень благодарны за такую помощь.

Кроме этого, Каррейрас подчеркнула, что ее государство будет пытаться как можно быстрее доставить технику в Украину.

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