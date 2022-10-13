Politico: НАТО срочно выстраивает противовоздушную оборону для Украины и себя 13.10.2022, 23:01

Будет создан «Европейский небесный щит».

После усиления ракетных ударов россиян страны НАТО решают срочно укрепить украинскую и собственную противовоздушную оборону.

Об этом сообщает Politico.

Как стало известно ранее, в ходе и после заседания в формате «Рамштайн», которое прошло 12 октября, страны Альянса начали принимать новые решения о поставках систем ПВО в Украину.

Германия уже заявила о передаче украинским военным первой ЗРК IRIS-T, а Франция и Испания пообещали выделить новые средства, чтобы уничтожать российские ракеты и новые беспилотники иранского производства.

«Новые системы ПВО, которые спешно поставляются в Украину, — это сигнал Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) что единственное, чего он добивается, совершая эти атаки на гражданскую инфраструктуру и на совершенно невинных граждан, - это то, что мы наращиваем наши усилия по оказанию помощи Украине», - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

При этом страны Альянса приняли решения о создании в Европе новой взаимосвязанной системы противоракетной обороны в рамках инициативы «Европейский небесный щит», которая обеспечит защиту всему континенту.

«Это обязательство имеет еще более важное значение сегодня, когда мы являемся свидетелями безжалостных и неизбирательных ракетных атак России в Украине, убивающих мирных жителей и разрушающих важнейшие объекты инфраструктуры», - заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, комментируя новое решение Альянса по защите неба в Европе.

По данным издания, в рамках инициативы планируется, что страны-члены НАТО должны закупить самые современные системы противоракетной обороны и объединить их с системами других стран.

«Вероятно, самая важная задача состоит в том, чтобы связать все эти системы вместе. Потребуется время и усилия для создания общей картины, чтобы убедиться в ее оперативной совместимости, и это может стать большой проблемой», - заявил в комментарии изданию госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс.

В Politico отмечают, что выстроение такой общей системы ПВО в Европе займет годы, поскольку «передовые сетевые системы и выработка правил обмена данными и информацией станут еще одним препятствием для стран, которые порой не решаются делиться такой чувствительной информацией».

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