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ВСУ зачистили котел с российскими оккупантами в Херсонской области

  • 13.10.2022, 23:19
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ВСУ зачистили котел с российскими оккупантами в Херсонской области

Наступление на Херсонском направлении продолжается.

ВСУ продолжают продвижение в районах Посад-Покровского и Давыдового Брода Херсонской области. Тот котел, в который ранее были взяты российские оккупанты, на сегодняшний день уже зачищен.

Об этом сегодня, 13 октября, в эфире телеканала FREEДОМ сказал советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

«Давыдов Брод со стороны речки Ингулец, и Дудчаны со стороны речки Днепр по последним контрнаступательным действиям фактически соединены между собой прямой линией. То есть вот этот котел, в который были взяты рашисты, на сегодняшний день зачищен. И как раз информация вчерашняя по освобожденным пяти населенным пунктам, они находятся по линии закрытия вот этого котла и освобожденной территории», — отметил Хлань.

Он также рассказал о том, как коллаборанты активно эвакуируются в Крым. В частности, из Новой Каховки военная верхушка РФ отправила 12 микроавтобусов со своими семьями. Кроме того, Хлань ответил, над какой важной транспортной артерией вскоре восстановят контроль ВСУ, почему все правобережье Херсона превратится для российских оккупантов в котел.

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