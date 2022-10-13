Белорус о возможной мобилизации: Оружие будет направлено против самого режима 3 13.10.2022, 23:40

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Белорусы понимают, кто их враг.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя о возможной мобилизации в Беларуси.

– Ходят слухи, что принято решение о мобилизации в Беларуси. Призывать будут население из деревень и маленьких городов, чтобы не вызвать всплеска протестов.

Хочу обратиться к военным ВС РБ. Вы должны понимать, что выполняя приказы о приеме российской армии на нашей территории, вы становитесь соучастниками военных преступлений.

Для русской армии вы никто. Вы просто обслуживающий персонал. А выгонять их будет очень сложно. Просто так они не уйдут. Эта армия алкоголиков, без чести и достоинства, которая может принести много горя нашей земле. Даже не представляете, на сколько вы будете потом жалеть.

Белорусы, мы все понимаем, кто наш враг. Осталось недолго до перемен! Каждый знает, как поступить в данной ситуации. Выданное оружие будет направленно в правильную сторону!

Если вы все-таки попадете в Украину, то сдавайтесь в плен и присоединяйтесь к полку Кастуся Калиновского! Победившая Украина — это свободная Беларусь!»

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