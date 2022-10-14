Популяции животных сократились на 69% с 1970 года 14.10.2022, 0:49

Наиболее вескими причинами этого сокращения стали вырубка лесов, загрязнение и изменение климата.

Популяции животных сократились более чем на две трети за последние 50 лет. В отчете «Живая планета» Всемирного фонда дикой природы говорится о том, что «человечество проигрывает войну за сохранение природы», сообщает Euronews.

Ученые изучили данных Лондонского зоологического общества о 32 тысячах популяций диких животных. Они содержат информацию о более 5000 видов. Анализ показал, что с 1970 года численность популяций диких животных в среднем сократилась на 69%.

Наиболее вескими причинами этого сокращения стали вырубка лесов, загрязнение и изменение климата. Как заявил Эдрю Терри из Лондонского зоологического общества, быстрый спад показывает, что «природа разрушается, а мир природы пустеет».

Наиболее серьезный ущерб был нанесен популяциям диких животных в Латинской Америке и Карибском бассейне. За последние 50 лет численность животных здесь сократилась на 90%. На втором месте по сокращению располагается Африка, с падением в 66%, за ней идут Азия и бассейн Тихого океана.

Популяции животных в Северной Америке сократились в среднем на 20%, а в Европе и Центральной Азии – на 18%.

Некоторые виды испытали резкое снижение численности за короткие промежутки времени. Например, в бразильской Амазонии одна популяция розовых речных дельфинов сократилась на 65% в период с 1994 по 2016 год.

Ученые отмечают, что эти изменения не необратимы, но необходимы срочные действия. Так, необходимо больше вкладывать в средства сохранения видов. Необходимо также перейти к более устойчивому производству и потреблению. Например, отказаться от вырубки лесов для создания пастбищ.

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