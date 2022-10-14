На Западе пообещали уничтожить армию РФ в случае ядерного удара по Украине 14.10.2022, 1:34

Жозеп Боррель

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза.

Ядерная атака против Украины повлечет жесткий ответ: Запад уничтожит российскую армию, не прибегая к подобным вооружениям, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Есть ядерная угроза, и Путин говорит, что не блефует. Должно быть четко понятно, что и люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами, и США с НАТО — тоже не блефуют. Любая ядерная атака против Украины вызовет военный ответ. Не ядерный, но настолько мощный, что российская армия будет полностью уничтожена», — сказал Боррель.

По его словам, «это серьезный момент в истории», и Европейский Союз должен «показать единство, мощь и полную решимость». Боррель добавил, что весь мир заинтересован в скорейшем окончании войны в Украине: Евросоюз продолжит оказывать поддержку Киеву и искать дипломатические пути урегулирования, но «пока что таковые отсутствуют».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже предупреждал, что если Россия применит ядерное оружие, то «перейдет очень важную границу», что приведет к «серьезным последствиям». «Ядерная риторика Путина опасна и безрассудна. НАТО внимательно следит за тем, что делает Россия — она должна понять, что ядерная война не может быть выиграна», — сказал он.

13 октября Столтенберг отметил, что сам альянс может применить ядерное оружие лишь в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах. Вместе с тем НАТО решило не отказываться от проведения стратегических ядерных учений в 1000 км от российской границы. Они начнутся на следующей неделе. По словам Столтенберга, маневры были запланированы заранее, и отказываться от них из-за войны в Украине «было бы абсолютно неправильным сигналом». Генсек пояснил, что отмена учений, напротив, может привести к эскалации, и «твердое, предсказуемое поведение НАТО — лучший способ ее предотвратить».

Ответные действия в случае применения Россией тактического ядерного оружия обсуждали и в США. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана, Вашингтон предупредил Кремль, что такой шаг «будет иметь для России катастрофические последствия — Соединенные Штаты и их союзники ответят решительно»: «Мы ясно и предметно дали понять, что это за собой повлечет».

Американский президент Джо Байден заявил, что не верит в применение Путиным ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план на случай подобного сценария.

В день объявления в России «частичной мобилизации» 21 сентября президент Владимир Путин заявил о готовности применить «все имеющиеся средства» для защиты территории России, к которой после «референдумов» и спешного принятия федеральных конституционных законов были присоединены четыре области Украины. Он обвинил Запад в «ядерном шантаже» и пригрозил, что «роза ветров может развернуться», а также заверил, что его слова — «не блеф».

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