Меркель: Решение получать газ из РФ было очень рациональным 14.10.2022, 2:57

Ангела Меркель

Бывшая канцлер Германии не считает ошибочным свое решение увеличить энергетическую зависимость от РФ.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в четверг заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа в России, утверждая, что тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.

Об этом сообщает AP.

Во время своего выступления в Лиссабоне Меркель сказала, что «вы всегда действуете в то время, в котором находитесь» и что она не жалеет о своих решениях.

«С точки зрения того времени было очень рационально и понятно получать трубопроводный газ, в том числе и из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей мира», - добавила бывший канцлер Германии.

Она добавила, что «даже во времена «холодной войны» Россия была надежным поставщиком энергоносителей». «Жестокое нападение со стороны России (на Украину) привело к изменениям, это поворотный момент, и новое правительство, конечно, должно иметь дело с этим, и оно это делает», - сказала Меркель.

Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. Во время ее пребывания у власти был введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток-1», а также завершено строительство «Северного потока-2».

Последний газопровод так и не был введен в эксплуатацию, поскольку нынешний канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс его сертификации незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

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