Кадыров назначил своим советником друга Виктора Лукашенко 14.10.2022, 3:24

Артем Чайка – сын бывшего генерального прокурора России.

Артем Чайка, сын бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки, стал советником главы Чечни по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

«В сферу задач Артема Юрьевича будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чеченская Республика», — сообщил господин Кадыров.

Артем Чайка — один из сыновей бывшего генпрокурора России, а теперь полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Вместе с Виктором Лукашенко он является основателем мотоклуба Iron Birds Chapter, объединяющем мотоциклистов из России и Беларуси, и регулярно принимает участие в совместных мотопробегах.

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