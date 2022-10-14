Компания Илона Маска заявила, что больше не может финансировать работу Starlink в Украине 44 14.10.2022, 7:37

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SpaceX просит денег у Пентагона.

Компания Илона Маска SpaceX просит Министерство обороны США профинансировать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине. Они до конца 2022 года будут стоить более $120 миллионов.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на полученные документы. Они свидетельствуют, что в сентябре компания направила письмо Пентагону с уведомлением, что больше не может продолжать оплачивать соответствующие услуги.

Письмо содержало запрос к американскому оборонному ведомству перенять финансирование по использованию Starlink для украинского правительства и армии, которое, по утверждениям SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца этого года и может достигнуть еще около $400 млн за весь следующий год.

«Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы для Украины или финансировать имеющиеся терминалы в неопределенный период времени», – заявил в письме директор по правительственным продажам SpaceX.

Другие документы компании, направленные Пентагону, свидетельствуют о июльском запросе Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску с просьбой предоставить еще почти 8 тыс. терминалов Starlink.

В отдельном сопровождающем письме от одного из внешних консультантов SpaceX говорилось, что компания «сталкивается с ужасающе сложными решениями».

«Я не думаю, что у них есть финансовая способность предоставлять дополнительные терминалы или услуги, как об этом спрашивал генерал Залужный», – писал он.

Отмечается, что такие письма появились на фоне недавних сообщений о широкомасштабных перебоях в работе Starlink в то время, когда украинская армия пытается отвоевать территории, оккупированные Россией на востоке и юге Украины.

Источники, осведомленные с ситуацией, подчеркнули, что эти проблемы затронули всю линию фронта 30 сентября и «повлияли на все усилия украинцев прорваться через него». Ведь терминалы Starlink являются единственным средством для подразделений ВСУ поддерживать связь на поле боя.

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