«Путин в списке целей»: Болтон предупредил главу Кремля 4 14.10.2022, 7:50

13,250

Джон Болтон

Российского диктатора ждет участь генерала Сулеймани.

Владимир Путин и его ближайший круг в последнее время грозят миру ядерным ударом, намекая, что Кремль может не ограничивать себя территорией Украины. Однако в США предупреждают – как только Кремль решится нажать «красную кнопку», все, кто отдаст этот приказ станут законной военной целью.

С таким заявлением выступил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

Помимо уничтожения российских войск внутри Украины и Черноморского флота, США дают понять, что все, кто решится применить ядерное оружие, будут уничтожены. Владимир Путин, которого в Штатах считают «центром принятия решений и контроля российской армии» не будет исключением.

- Можно ли добраться до Путина? – спросил Болтона журналист.

- Можете спросить Касема Сулеймани из Ирана, что происходит с теми, кого мы считаем угрозой США, — ответил Болтон, уточнив, что президент РФ должен понимать, что находится в «списке целей» США.

Касем Сулеймани – иранский военный деятель. Он считался выдающимся стратегом и организатором специальных операций. Военному приписывают также создание широкой агентурной сети на Ближнем Востоке. Был ликвидирован 3 января 2020 года в Багдаде во время авиаудара ВВС США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».