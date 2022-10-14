FT: ВСУ могут занять Херсон уже на следующей неделе 6 14.10.2022, 8:01

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Оккупанты бегут из города.

Вооруженные силы Украины, продолжающие контрнаступление на Южном участке фронта, могут выбить россиян из Херсона и освободить весь правый берег Днепра уже на следующей неделе.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анализ ситуации на фронте от западных военных.

Наступление украинских войск на Херсонщине началось еще в конце августа. В начале этого месяца ВСУ удалось прорвать фронт и значительно продвинуться вглубь территории, которая ранее была захвачена российской армией.

На сегодняшний день фронт на севере Херсонской области сместился более чем на 30 км в сторону областного центра. В четверг командование украинской армии объявило об освобождении еще пяти населенных пунктов на этом направлении.

Тем временем назначенный Россией главарь оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям РФ за помощью в «эвакуации» местного населения. В правительстве России ответили согласием.

По данным британской разведки, это решение свидетельствует о том, что россияне ожидают распространения боевых действий на сам Херсон.

Херсон является единственным областным центром Украины, который российские войска смогли захватить после начавшегося 24 февраля полномасштабного вторжения на украинскую территорию.

В конце сентября американские СМИ писали, что российское командование просило у президента РФ Владимира Путина разрешение на оставление Херсона и перемещение на другой берег Днепра, чтобы сохранить личный состав, но он ответил отказом.

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