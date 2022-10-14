«Воронеж мы сдадим»: в России взбунтовались мобилизованные 11 14.10.2022, 8:08

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Военные «поблагодарили» власти за «кидалово» с экипировкой.

Объявленная Владимиром Путиным мобилизация продолжается уже три недели. Изначально военные эксперты предупреждали о неготовности системы РФ даже к «частичной» мобилизации. У российской армии попросту нет ресурса, чтобы обеспечить всем необходимым заявленных 300 тысяч призывников. Также не хватает специалистов, готовых в сжатые сроки научить мобилизованных военному делу. Сначала поползли слухи, что мобилизованных заставляют покупать себе не только форму, но и аптечку. Позже выяснилось, что в армии РФ не хватает даже патронов.

ТГ-канал «Украина 365» публикуют видео призывников из Воронежа. Россияне рассказывают, что два часа стояли в очереди за холостыми патронами, а вся одежда, которая на них была, куплена родственниками.

«Губернатор Гусев даже не соизволил подойти и спросить: «как мы и что». Вся одежда, которая на парнях, – разгрузки, берцы – купили наши родственники. А не благотворительная помощь от губернатора и власти», — говорит автор видео.

Его сослуживец со смехом добавляет: «Спасибо за «кидалово». «За экипировку спасибо, за снаряжение спасибо! Воронеж мы сдадим», — говорят рассерженные мобилизованные.

Другие мобилизованные россияне, которых бросили в поле, говорят, что вынуждены красть друг у друга вещи, чтобы выжить. Власти не позаботились о них и не хотят вникать в суть проблем.

«Отойдешь от палатки, у тебя даже буржуйки украдут, а не то что вещи. У меня ни кроссовок, ни денег нет», — пожаловался россиянин.

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