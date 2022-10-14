ВСУ окружают российскую армию в Сватово с северо-запада 14.10.2022, 8:14

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Военные РФ добровольно сдались в плен в 20 км от города.

Украинские войска за последнее время продвинулись северо-западнее города Сватово в Луганской области. Со своей стороны российские оккупанты продолжили оборонительные операции на восточном направлении, опасаясь возможных атак ВСУ на Кременную.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Накануне Силы обороны укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковщины к северо-западу от Сватово.

Отмечается, что украинские воины захватили оккупантов, которые добровольно сдались, возле трассы N26 в Крохмальном – примерно в 20 км от Сватово. Также украинские защитники взяли под контроль близлежащие населенные пункты – Песчаное, Берестово и Табаевку.

Российские источники пожаловались, что украинские войска проводили наземные атаки севернее Крохмального и пытались атаковать Орлянку и Котляровку в пределах 30 км к северо-западу от Сватово. Пропагандисты опасались, что украинские силы укрепляют позиции к западу от Кременной и пытаются форсировать реку Жеребец, чтобы подготовиться к атакам на подразделения РФ в этом населенном пункте.

«Российские силы продолжали вести оборонительные операции вокруг Кременной в ожидании возможного нападения ВСУ. Начальник штаба батальона БАРС-13 (российский боевой резерв) в Кременной заявил, что они «прочно» держат оборону города и полностью контролируют дорогу Сватово – Кременная», – цитирует ISW российские источники.

В ISW подчеркнули, что не могут самостоятельно проверять утверждения таких пропагандистов. Вместе с тем добавили, что российские подразделения опасаются контрнаступления Сил обороны Украины.

Сами же россияне в пабликах написали, что родственники оккупантов нашли половину личного состава 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Москвы ранеными в областной больнице Белгорода после того, как подразделение попало под сильный артиллерийский огонь ВСУ при попытке выйти к линии фронта в Сватово.

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