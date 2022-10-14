Турция перекрыла Босфорский пролив
- 14.10.2022, 8:20
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Меры приняты из-за судна, следовавшего в Россию.
Движение судов по Босфорскому проливу закрыто из-за аварии сухогруза. Двигатель сухогруза ANNITA вышел из строя.
Об этом сообщает NTV.
Корабль следовал из Тузлы на Кавказ. Судно вышло из строя у берегов турецкого острова Тюркели.
В береговой охране сообщили, что буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 уже направлены к месту аварии.
Босфорский пролив расположен на территории Турции. В год через него проплывает около 50 тысяч судов.
Напомним, аналогичная авария произошла 3 октября. Движение судов в Босфорском проливе было остановлено из-за поломки грузового судна Briza.