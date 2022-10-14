По Путину могут «пальнуть» во время поездки в Беларусь

По Путину могут «пальнуть» во время поездки в Беларусь4
- 14.10.2022, 8:31
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Российский эксперт рассказал о повышенной опасности для главы Кремля в ноябре.
Российский оппозиционер, правовед и журналист Марк Фейгин отметил, что Путин очень боится покидать пределы России. После начала войны он был только на саммите ШОС и на встрече в Таджикистане.
«Больше он никуда и не ездил, даже в Беларусь, потому что там опасно, могут прибить, ведь у Буданова руки дотянутся не только до Крымского моста, но Бог знает куда еще», – иронично сказал эксперт в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале «Власть&Влащенко».
Именно поэтому, по мнению Фейгина, Путин не рискнет поехать на Бали, ведь его там могут пальнуть даже украинские солдаты.
«Мало ли что может случиться. Я со скепсисом отношусь к тому, что он туда поедет», – подчеркнул оппозиционер. Однако глава Кремля вполне может встретиться с Байденом, считает Марк Фейгин.
«Ведь это вопрос прежде всего о применении ядерного оружия, которого Запад сильно хочет избежать. Ради этого Байден встретится с Путиным», – высказал свое мнение эксперт.