ISW: Россияне теряют способность наступать под Донецком 14.10.2022, 8:35

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Нарастают конфликты между боевиками «ЛДНР» и наемниками «Вагнера».

Ухудшение морального состояния, дисциплины и боеспособности российских войск в зонах боевых действий могут привести к приостановке наступательных операций.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские отряды все больше деградируют, удерживая относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, особенно в районе Бахмута.

Подразделения становятся все более деградировавшими, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики.

Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и общему истощению боевых возможностей.

Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пытается отметить свих боевиков на фронте.

В четверг он заявил, что его ЧВК в одиночку взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь боевики «ДНР» заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой «ЛНР». Они также утверждали, что захватили Опытное. Пригожин заявил, что в Опытном идут бои.

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