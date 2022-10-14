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Названы лучшие продукты для «чистки» печени в домашних условиях

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  • 14.10.2022, 8:39
  • 4,914
Названы лучшие продукты для «чистки» печени в домашних условиях

Особенным эффектом обладает один из них.

Вопрос как поддержать здоровье печени, особенно при приеме статинов и других препаратов, беспокоит многих пациентов.

Об этом пишет кардиолог Ольга Бокерия, передает cursorinfo.co.il.

В список рекомендованных для здоровья печени и ее очистки продуктов попали все виды крестоцветных овощей (подойдет обычная капуста), яйца, чеснок, жирная рыба, лимон, побеги (любые).

Особо врач рекомендует включить в рацион свеклу. Этот овощ способствует снижению воспаления, улучшает выведение желчи. Также следует иметь в виду, что листья свеклы содержат огромное количество калия.

Бокерия также рассказала о пользе употребления воды с лимоном. По словам специалиста, продукт имеет одну особенность – он позволяет справляться с желудочно-кишечными заболеваниями, уменьшая их симптомы. Кроме того, лимон способствует улучшению обмена веществ и активизирует работу кишечника.

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